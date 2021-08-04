Беленюк никогда не видел свого отца

Жан Беленюк имеет две олимпийские медали – серебряную и золотую. Фото: страница Беленюка в инстаграме

Сегодня борец классического стиля Жан Беленюк выиграл первую олимпийскую медаль для Украины. Рассказываем об олимпийском чемпионе.

Жан родился в Киеве. Отец - гражданин Руанды Венсан Ндагиджимана - учился в Украине в авиационном институте, был летчиком. Когда в его родной стране началась кровавая гражданская война, Венсан был вынужден покинуть Украину, - пишет "Трибуна".

"Он погиб в автокатастрофе по политическим мотивам, когда в Руанде были бурные времена. Когда отец полетел, мама была еще беременна. Я никогда его не видел", - рассказывал Жан.

Мальчика воспитывала мама и бабушка. Жан всегда с особой теплотой вспоминает о родных для него людей.

"Я помню, что у нас было очень мало денег, поэтому бабушка постоянно зашивала мне колготки и у меня были толстые заплаты на коленях. Она сделала последний вздох на моих глазах - ее забрал инсульт. Моя бабушка была необыкновенным человеком. Я не видел людей с такой силой воли. Я это чувствовал, когда был ребенком. И она меня очень любила".

Жан точно унаследовал от своей бабушки силу воли. Целеустремленность помогла не только добиться успехов в спорте, но и найти себя в жизни.

"Уже с 13 лет я пытался самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы помочь маме, потому что в то время мы жили действительно очень бедно. Я помню, что мы ходили на секонд-хенд, имея 20 гривен, и могли там одеться".

Моя бабушка была необыкновенным человеком. Я не видел людей с такой силой воли

Уже во взрослом возрасте, когда Беленюк стал звездой греко-римской борьбе и получил олимпийскую медаль, побывал на родине своего отца. В Руанде он посетил могилу отца и познакомился со своими родственниками - бабушкой, двумя дядями, племянниками и сводной сестрой. Один из его дядей - пастырь и преподаватель семинарии.

"Поездка в Жана целевая: увидеть могилу отца, увидеть их культуру и быт. Он впервые в Африке, это действительно тот континент, на котором он еще ни разу не был. И главное - отдать дань памяти отцу. Это прямая обязанность любого ребенка. У меня прекрасный сын, я его очень люблю и очень за него волнуюсь", - говорила тогда мама Жана Светлана.

Беленюк ездил всей Руандой, потому что родственники живут в разных концах страны. Сначала гостил в Кигали в одной дяди, а потом поехал к другому. Посетил семинарию, где учился его отец и посмотрел, где он жил. А также привез своим родным украинские вышиванки.

В спорт, как это часто случается, Беленюк попал случайно. Друг позвал с собой за компанию в секцию борьбы, а Жану так понравилось, что он уже 20 лет этим занимается. После первой же тренировки сказал маме - это то, что надо.

"Соревнования были еженедельно в Киеве, или за пределами столицы. Везде меня убивали, выбивали мной маты. Но я не терял оптимизма, верил, что смогу хорошо бороться. Первые результаты были плачевными, но потом все наладилось", - вспоминал спортсмен.

Первые награды и первый успех стали приходить уже на уровне юниоров. И со временем престиж медалей становился все выше. Сейчас Жан - трижды чемпион Европы и дважды чемпион мира. На Олимпийских Играх-2016 в Рио-де-Жанейро украинец завоевал серебряную медаль, а сегодня в Токио - золотую.

Пошел в политику, стал главным представителем спортсменов во власти, помог подручных получить квартиру

Первые результаты были плачевными, но потом все наладилось

Люди спорта в политике - не редкость. Беленюк в большой политике - это было лишь вопросом времени. Жан баллотировался в Верховную Раду под 10-м от партии "Слуга народа". И стал первым темнокожим депутатом в истории Украины. Более того, Беленюк фактически стал главным представителем спортсменов во власти.

"Я бы не сказал, что главным. Но действительно многие возлагают на меня свои надежды. Это чувствуется, как и бремя ответственности за это, - скромно говорит сам Жан. - Я тот спортсмен, которого почти все знают, поэтому и идут ко мне. Говорят: "Ты же стал депутатом, реши нам эту проблему. Мы понимаем, что это не твое, но мы больше не знаем, к кому обращаться. Ты - свой, с нашей спортивной сферы, мы тебя болели на соревнованиях, помоги ". В силу своих возможностей пытаемся решить эти вопросы".

Например, Жан, у которого уже есть подобный опыт, помогал Дмитрию Пидручному получить жилье, решал вопрос со стипендиями других спортсменов. А еще борцу пришлось бороться со стереотипами. Многие люди воспринимали Беленюка во власти, как человека силы, который сможет в случае чего блокировать трибуну участвовать в драках. Но Жану хватает борьбы на турнирах. В Раду он пошел заниматься законопроектами.

"У меня постоянно спрашивают, а почему ты не блокируют трибуну в парламенте, ты должен всех разбрасывать. Меня точно не для этого выбрали, я этим точно заниматься не буду, хотя многие от меня этого ждет, наверное. Физической активностью занимаюсь только в рамках правил или своего вида спорта. Когда попал в Раду, самый распространенный вопрос было - вы собираетесь с кем драться, блокировать трибуну? Такое впечатление, что меня позвали, чтобы я кого-то блокировал. Не совсем адекватные вопросы".

Беленюк не жалеет о своем решении уйти в политику, но признает, что здесь не все так просто, как ему казалось раньше

Жан Беленюк - не только спортсмен и политик. Он селебрити в Украине. Прекрасное чувство юмора и креативность помогли ему прокачать свой инстаграм и выйти на новый уровень популярности и цитируемости в СМИ. Более того, он начал зарабатывать рекламой в социальных сетях и вдохновил других спортсменов активнее вести свои страницы.

"Сейчас очень классная тенденция с социальными сетями, которые позволяют спортсменам развивать свои страницы и привлекать спонсоров, рекламируя спортивное питание, бренд одежды. Эта история тоже позволяет заработать какую-то копейку. Те спортсмены, которые вовремя это поняли, сейчас могут этим пользоваться. Это недооценена тема ", - говорит Жан.

У Жана часто берут интервью, приглашают на различные популярные шоу и программы. Однажды он снялся в клипе рэпера Ярмака "Гни свою линию", где сыграл практически самого себя. Это история темнокожего мальчика, несмотря на трудности стал олимпийским призером.

Беленюк никогда не избегает разговоров на тему расизма касается это его лично, обид Тайсона во время матча или событий в США. Более того, умеет посмеяться над собой.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь я в Украине с проявлениями расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. По уровню расизма Украины даст прикурить США легко, у нас его гораздо меньше. Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинском и жить в этой стране, несмотря на их недостатки и достоинства", - написал украинец после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которая вызвала массовые беспорядки в США.

Энергии Жана хватает на все - борьбу, политику, социальную жизнь. За свою карьеру он уже успел немало, и впереди у него новые вызовы - в спорте он достиг уже всего.

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Для Жана Беленюк нынешняя золотая награда стала второй олимпийской. В Рио он завоевал серебро. Так же, как сегодня сделал его младший коллега Парвиз Насибов.