"Бавария" выиграла клубный Кубок мира

"Бавария" одержала легкую победу. Фото: Gettyimages.com.

В финале клубного Кубка мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес". Что нужно знать о матче?

"Бавария" имела кадровые проблемы. Томас Мюллер не мог играть из-за положительного теста на коронавирус. Жером Боатенг вернулся в Германию из-за смерти бывшей девушки.

Немцы полностью переиграли соперника. "Бавария" владела полным игровым и территориальным преимуществом. Мюнхенцы еще в 1-й половине игры могли закрывать вопрос победителя матча. Не хватало только реализации.

ВАР помог "Баварии". Боковой арбитр отменил гол Бенжамина Павар из-за офсайда, но система видеоповтора не показала нарушения правил.

"Тигрес" не справился с левым флангом соперника. Альфонсо Дэвис и Кингслиги Коман полностью переиграли своих визави. На противоположном фланге Лерой Сане провел слабую игру.

ВАР помог европейскому суперклубу

Роберт Левандовски "украл" гол в "Баварии". В середине 1-го тайма Йозуа Киммих красивым дальним ударом попал в нижний угол ворот соперника, но мяч был отменен из-пассивного офсайда польского нападающего.

Мануель Нойер был без работы. За весь матч немецкий вратарь только один раз продемонстрировал свое мастерство, когда удачно сыграл на опережение. "Тигрес" больше ничего не создал возле ворот соперника.

Закономерная победа "Баварии". Класс соперников оказался разным. Мексиканцы были не готовы к командным скоростям от "Баварии". После забитого мяча немецкий клуб умело сбил темп игры, вовремя провел замены и спокойно довел игру до победы.

Победителем клубного чемпионата мира-2019 был английский "Ливерпуль".