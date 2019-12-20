"Баварія" спростувала Інтерес до таланту "Шахтаря"

Бразилец Тете выступает в Украине уже почти год. Фото: ФК "Шахтер"

"Бавария" не делала Шахтеру предложение по 19-летнему бразильскому хавбеку Тете.

Немецкие СМИ отрицают информацию, что мюнхенцы были готовы заплатить 50 млн евро за Тете. О такой возможности говорил агент бразильца.

Главной трансферной целью для "Баварии" является возвращение Лероя Сане в Германию с "Ман Сити". Клубы вели переговоры летом, но тяжелая травма игрока сорвала трансфер. Стороны вернется к переговорам уже зимой, пишет "Футбол 24".

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Тете перебрался в "Шахтер" в феврале 2019 за 15 млн евро. За это время бразилец успел сыграть за дончан 22 матча в УПЛ, в которых забил 5 голов. Также в его активе 3 поединка и 1 гол в Лиге чемпионов.