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вторник, 23 ноября 2021 09:53

"Бавария" победит "Динамо" - Сабо

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&quot;Бавария&quot; победит &quot;Динамо&quot; - Сабо
Йожеф Сабо три года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что "Динамо" дома проигрывает в матче пятого тура Лиги чемпионов "Баварии".

Мюнхенский гранд просто сильнее команды Мирчи Луческу, сообщает Мeta-ratings.com.ua.

"Киевлянам нужно постараться хотя бы занять третье место в группе. Но "Бавария" – очень сильная команда. Там есть два полноценных склада. То, что мюнхенцы проиграли матч Бундеслиги "Аугсбурге", тем более их разозлит. Я уверен, что "Бавария" выиграет у "Динамо". Киевляне сейчас устали. А победа 6:1 над Черноморцем – это не показатель. Это комедия. Этого не должно быть в нашем футболе!

А то, что "Бавария" у "Динамо" выиграет, я уверен. Они сильнее нас. Никуда от этого не деваться.

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Могут ли украинские фанаты рассчитывать хотя бы на гол в исполнении "Динамо"? У Луческу на международной арене в матчах с сильными командами одна тактика. Когда он пришел в клуб и занялся защитой, в принципе он правильно поступил. Луческу выжал все из киевских футболистов. Выжать он больше ничего не может.

Поэтому я считаю, что динамовцы будут защищаться. И, возможно, где-то на контратаке киевляне забьют. Но вряд ли. В "Баварии" команда хорошая. Конечно, немцы будут атаковать, прессинговать, не давать киевлянам принимать мяч. Эта "Бавария" умеет играть.

Отсутствие в составе семи игроков? В "Баварии" такие футболисты, что кого можно ставить играть. Это как сборная Франции. У Дешама два с половиной состава. Также и в "Баварии", – считает Сабо.

Игра "Динамо" – "Бавария" начнется в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Барселона" будет принимать "Бенфику".

В турнирной таблице "Бавария" имеет четыре победы. "Барселона" на втором месте с шестью очками. У "Бенфики" - четыре очка, у "Динамо" последняя ступенька и одна ничья в активе.

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