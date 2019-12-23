"Бавария" официально назначила главного тренера

Ханси Флик будет тренировать "Баварию" до конца сезона. Фото: рейтер

Мюнхенская "Бавария" официально назначила главным тренером Ханси Флика до конца сезона 2019/2020.

Флик принял "Баварию" после отставки хорватского тренера Нико Ковача, который был уволен после позорного поражения "Айнтрахта" 1:5

Под руководством Флика "Бавария" провела 10 матчей во всех турнирах. Мюнхенцы одержали 8 побед и дважды проиграли, сообщает "24 канал"

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В текущем сезоне "Бавария" идет на 3-м месте отставая от лидера "Лейпцига" на 4 очка. Следующий матч мюнхенцы проведут уже в 2020 году. 19 января, в Берлине "красные" встретятся в рамках Бундеслиги с "Гертой".