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среда, 18 декабря 2019 09:07

Барселона-Реал: какой прогноз сделали букмекеры

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Барселона-Реал: какой прогноз сделали букмекеры
Букмекеры не верят в победу Реала. Фото: 24tv.ua

Букмекеры сделали свои прогнозы на Эль Классико - матч испанской Премьер Барселона - Реал. Он состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает фаворитом Барселону. Ее победа соответствует коэффициенту 1,8. Успех Реала и ничья оцениваются в 4,0.

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По мнению букмекеров, наиболее вероятный счет - ничья 1:1 за 7,5. Победу Барселоны они считают менее вероятной - 2:1 - 8,0.

Наиболее вероятный счет в пользу Реала, по версии William Hill - победа 2:1 по 13,0.

Австрийская контора Bwin еще больше верит в победу Барселоны - 1,75, и еще меньше - в успех Реала, что соответствует коэффициенту - 4,33. "КЭФ" на ничью равен тем же 4,00.

Исполком УАФ утвердил Тернополь как город-хозяин финала Кубка Украины по футболу сезона 2019-2020. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая 2020 года. Как резервное место проведения финала утверждена "Арена Львов".

Информацию подтвердил глава тернопольской областной федерации футбола Тарас Юрик.

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