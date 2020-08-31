"Барселона" оштрафует Месси за прогулы

Лионель Месси не хочет возвращаться в расположение "Барселоны". Фото: Manu Fernandez / Pool via REUTERS

Испанская "Барселона" намерена финансово давить на своего лидера 33-летнего Лионеля Месси.

Аргентинец не получит зарплату за те дни, которые провел вне каталонского клуба, сообщает журналист Танкреди Палмере в Twitter.

Месси не явился на обязательный медицинский осмотр перед участием в предсезонном сборе. Таким образом показывая, что не видит будущего в "Барселоне".

У игрока с клубом контракт еще на год. Клуб требует от Месси соблюдение всех пунктов сотрудничества и начать подготовку к новому сезону с командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна зарплата Месси в "Манчестер Сити"

Лионель Месси хочет покинуть "Барселону" после неудачного прошлого сезона. Аргентинец не скрывает желания перейти в "Ман Сити".