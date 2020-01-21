Барселона" объявила о трансфере конкурента Зозули

"Барселона" объявила о приобретении форварда Рея Маная.
Форвард сборной Албании Манай был приобретен у "Альбасете". 22-летний футболист подписал контракт с "сине-гранатовыми" до июня 2023 года.
Каталонцы заплатили за албанца 700 тыс. евро. Еще 2 млн евро "Альбасете" может получить в виде бонусов. В контракте Маная прописана сумма отступных в 50 млн евро.
Конкурентом Маная на острие атаки "Альбасете" был украинский нападающий Роман Зозуля.
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В текущем сезоне Манай сыграл за "Альбасете" 10 матчей в Сегунде и забил 4 гола.
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