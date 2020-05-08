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пятница, 08 мая 2020 12:59

"Барселона" хочет избавиться от 120-миллионного игрока

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&quot;Барселона&quot; хочет избавиться от 120-миллионного игрока
"Барселона" не рассчитывает на звездного бразильца Филиппа Коутиньо в следующем сезоне. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" хочет летом избавиться от звездного бразильца Филиппа Коутиньо.

Каталонский клуб рассчитывает продать или отдать полузащитника в аренду, пишет Marca.

"Барселона" не хочет оставлять 27-летнего бразильца в составе по финансовым соображениям. Если Коутиньо проведет за "сине-гранатовых" 100 матчей (сейчас их 76), "Барселоне" придется выплатить бывшему клубу футболиста, "Ливерпулю", бонус в виде 20 млн евро.

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Сезон-2019/20 Коутиньо проводит в аренде в "Баварии". На его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за команду из Мюнхена. В начале 2018-го "Барселона" заплатила за игрока 120 млн евро "Ливерпулю". Игрок должен заменить на "Ноу Камп" Неймара.

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08
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