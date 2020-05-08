"Барселона" хочет избавиться от 120-миллионного игрока

"Барселона" не рассчитывает на звездного бразильца Филиппа Коутиньо в следующем сезоне. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" хочет летом избавиться от звездного бразильца Филиппа Коутиньо.

Каталонский клуб рассчитывает продать или отдать полузащитника в аренду, пишет Marca.

"Барселона" не хочет оставлять 27-летнего бразильца в составе по финансовым соображениям. Если Коутиньо проведет за "сине-гранатовых" 100 матчей (сейчас их 76), "Барселоне" придется выплатить бывшему клубу футболиста, "Ливерпулю", бонус в виде 20 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Игроки и деньги": "Интер" озвучил условия, при которых продаст своего лидера в "Барселону"

Сезон-2019/20 Коутиньо проводит в аренде в "Баварии". На его счету 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за команду из Мюнхена. В начале 2018-го "Барселона" заплатила за игрока 120 млн евро "Ливерпулю". Игрок должен заменить на "Ноу Камп" Неймара.