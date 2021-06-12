Азербайджан не пускает на Евро российских комментаторов

Генича не пустили в Азербайджан. Он оказался нарушителем законов. Фото: ВКонтакте

Два комментатора из российского "Матч ТВ" не смогли попасть на матчи чемпионата Европы в Баку, поскольку ранее посещали оккупированный Карабах

Вчера Россия отказала в аккредитации немецкому журналисту телеканала WDR Роберту Кемпе по запросу российских властей. Накануне Евро Кемпе делал материал о "Газпроме" и его связях с футбольным бизнесом в Европе.

Теперь пришла очередь российским журналистам распаковывать чемоданы. Сразу двоим был запрещен въезд в Баку, где пройдут поединки чемпионата Европы.

Михаил Моссаковский и Константин Генич, которые работают на "Матч ТВ", сообщили о безуспешной попытке попасть в Азербайджан для работы на матчах Евро-2020. Они в прошлом посещали Карабах – территорию, до недавнего времени оккупированную Арменией.

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Сегодня в Баку состоится матч группы "А" Уэльс – Швейцария. Российские журналисты должны были освещать его. Вчера в первом матче группы Италия обыграла Турцию – 3:0. Ранее подобные проблемы были в еще одного россиянина Арустаманяна, но Россия сумела его аккредитировать.