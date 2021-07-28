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четверг, 29 июля 2021 06:11

Австралийский тренер едва не сошел с ума от победы подопечной на Олимпиаде

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Австралийский тренер едва не сошел с ума от победы подопечной на Олимпиаде
Дин Боксалл не стал сдерживать эмоции. Фото: Eurosport

Австралийский тренер по плаванию Дин Боксалл не стал сдерживать эмоции после победы на Олимпиаде-2020 своей подопечной - пловчихи Ариарны Титмус.

Видео с бурей эмоций Боксалла разлетелось по соцсетях почти мгновенно.

Титмус установила новый олимпийский рекорд, обогнав в финальном заплыве американку Кейти Ледеки на дистанции 400 метров вольным стилем, а впоследствии опередила ее и на 200-метровке.

Радуясь победе тренер сорвал с себя маску, громко кричал и, и казалось бился в экстазе, схватившись за перила.

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Вчера Кейти Ледеки таки выиграла свою шестую золотую олимпийскую медаль, выиграв дистанцию ​​1500 метров. Она опередила свою соотечественницу Эрику Салливан и немку Сару Колер.

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