"Аталанта" забила "Роме" 4 гола за 30 минут

"Аталанта" набрала неплохой ход. Фото Рейтер

В 13-м туре итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Рому" португальского тренера Пауло Фонсеки (4:1).

Римляне открыли счет в первом тайме и вели в счете до 59-й минуты. Но в перерыве на замену вышел Йосип Иличич, набравший 3 очка по системе "гол+пас" (2+1).

Руслан Малиновский отыграл 81 минуту и результативными действиями не отметился.

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После этой победы "Аталанта" поднялась на 7 строчку турнирной таблицы. "Рома" осталась на 4 месте.