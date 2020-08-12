"Аталанта" с Малиновским драматически проиграла ПСЖ

Руслан Малиновский впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Фото Рейтер

Сегодня в Лиссабоне стартует "финал восьми" Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.

В первом четвертьфинале на "Эштадиу да Луш" "ПСЖ" сыграет с "Аталантой".

"Аталанта" демонстрировала невероятный футбол в июне, забивала по 5-6 мячей за матч. Однако в июле ее футбол потускнел. О форме французского суперклуба говорить трудно, потому что мерилом не могут быть два официальных матча, которые сыграл ПСЖ.

Букмекеры считают фаворитом поединка французов. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,02, на ничью - 3,75, а на триумф "Аталанты" - 3,40.

Сможет ли сегодня Руслан Малиновский помочь своему клубу выйти в исторический полуфинал? Сдержит команда Гасперини Неймара и его товарищей? Узнаем через два часа.

Тем временем стали известны стартовые составы команд. Наш земляк начнет игру в запасе. В парижан в запасе Мбаппе. Очевидно, он не до конца залечил полученную две недели назад травму.

"Аталанта": Спортьелло, Толо, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, где Роон, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Сапата.

ПСЖ: Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керера, Маркиньос, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабия, Эррера, Гуэй.

В Лиссабоне еще ярко светит солнце.

Игра началась!

2 мин. "Аталанта" начинает с безумного прессинга, но парижане пытаются им не уступать.

3 мин. Алехандро Гомес уже бил из удобной позиции, но Навас спас. И тут же Неймар вывалился в идеальный выход один на один, но не нашел ворота - мимо.

7 мин. Территориальное преимущество в бергамасков, но новых моментов нет.

10 мин. Эрреру сбили на подступах к штрафной, но Неймар бездарно разыграл штрафной.

11 мин. Хатебур бил с угла вратарской, но Навас потянул с девятки. А через минуту удар Кальдары снова отбил экс-голкипер "Реала". Мини-штурм от "Аталанты".

15 мин. Огрызнулись контратакой парижане, но заработали лишь аут.

18 мин. Неймар выбежал в контратаку и не смог отдать ни паса, ни удара. Вернее, пас был. Но пас в никуда.

21 мин. Удар Кальдары прямо в руки Навасу. Но и удар был не слишком сильный.

23 мин. Половину тайма сыграли команды, три момента имела "Аталанта" и один - ПСЖ. Но момент парижан стоит трех бергамасков.

27 мин. ГОЛ! Пашалич !!! С левой ноги в дальнюю девятку. Красота !!! 1:0.

28 мин. Разъяренный Неймар побежал забивать в ответ и имел шанс. Из-за пределов штрафной бил бразилец, но сантиметры отделили мяч и штангу.

34 мин. Успокоилась немного игра. Затишье перед бурей.

36 мин. Неймар. Вся опасность от него! Бил штрафной, но Спортьелло не зевает.

37 мин. Джимшити фолит на Икарди и получает желтую карточку.

40 мин. Просто дикий прессинг от итальянцев. Париж не может выйти в атаку несколько минут.

42 мин. Невероятная обрезка от Хатебура, Неймар выскакивает на ворота и бьет где-то в направлении Атлантического океана.

45 мин. Фройлер получает желтую. Перерыв.

46 мин. Начали второй тайм команды

48 мин. Угловой зарабатывает Где Роон. Бил Джимшити, но рикошет от Берната.

49 мин. Малиновский готовится выйти на поле! Наконец-то.

51 мин. Третья желтая карточка в "Аталанты". Де Роон фолит на Неймара.

53 мин. И тут же четвертая. Сапата за толчок.

54 мин. Бернат получает первую желтую в ПСЖ.

56 мин. Де Роон бабахнул в стиле Малиновского, но не попал. А Руслана до сих пор нет на поле.

57 мин. Вторая желтая у парижан. Эррера.

58 мин. Джимшити бил с 5 метров и не попал. Прямо заколдованные ворота сегодня. И Руслан меняет Гомеса. Наши на поле!

60 мин. С козыря зашел Тухель. Мбаппе вместо Сарабии.

64 мин. Париж давит. Атакуют подопечные Тухеля. Время идет, а "Аталанта" держится.

65 мин. Желтая в Толоя. Соревнуются команды в количестве карточек.

68 мин. Пол тайма продержались бергамаски.

70 мин. Муриель вместо Пашалича вышел.

71 мин. Замена вратаря готовится в ПСЖ. Рико вместо Наваса. А Дракслер уже вышел вместо Гуэй.

74 мин. Момент в Мбаппе. Ворвался с правого фланга и пробил с острого угла. Спортьелло именно такого развития событий и ждал.

75. мин. Пошли моменты в парижан. Неймар бил с 15 метров, но Спортьелло таким не удивишь.

78 мин. Вырвалась в контратаку "Аталанта". Малиновский отдал на Муриеля, но тот не сумел обработать сильный пас.

80 мин. Удар Мбаппе и Спортьелло тянет.

81 мин. И здесь уже привычный выход Мбаппе. Паломино выбил в подкате.

84 мин. Пытается "Аталанта" отодвинуть игру от своих ворот. Очень сильно давит ПСЖ.

85 мин. Паломино получил свою желтую.

88 мин. Фройлер решил немного полежать на поле. Но разве здесь полежишь?

90 мин. Дожали! ГОЛ! ПСЖ. Маркиньос затолкал на последней минуте.

90+2 ГОЛ! Париж! Чупо-Мотинг с великолепного паса Мбаппе выводит парижан вперед!

90 + 5 Муриель вышел один на один и запутался в собственных ногах и собственных финтах!

Все! Париж выходит в полуфинал!

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ПСЖ будетждать победителя пары "Лейпциг" - "Атлетико".