"Аталанта" – ПСЖ (Live)

Руслан Малиновский впервые сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Фото Рейтер

Сегодня в Лиссабоне стартует "финал восьми" Лиги чемпионов. Начиная со стадии 1/4 финала, все противостояния пройдут в один матч.

В первом четвертьфинале на "Эштадиу да Луш" "ПСЖ" сыграет с "Аталантой".

"Аталанта" демонстрировала невероятный футбол в июне, забивала по 5-6 мячей за матч. Однако в июле ее футбол потускнел. О форме французского суперклуба говорить трудно, потому что мерилом не могут быть два официальных матча, которые сыграл ПСЖ.

Букмекеры считают фаворитом поединка французов. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,02, на ничью - 3,75, а на триумф "Аталанты" - 3,40.

Сможет ли сегодня Руслан Малиновский помочь своему клубу выйти в исторический полуфинал? Сдержит команда Гасперини Неймара и его товарищей? Узнаем через два часа.

Тем временем стали известны стартовые составы команд. Наш земляк начнет игру в запасе. В парижан в запасе Мбаппе. Очевидно, он не до конца залечил полученную две недели назад травму.

"Аталанта": Спортьелло, Толо, Кальдара, Госенс, Гомес, Фройлер, где Роон, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Сапата.

ПСЖ: Навас, Тьяго Силва, Кимпембе, Керера, Маркиньос, Неймар, Бернат, Икарди, Сарабия, Эррера, Гуэй.