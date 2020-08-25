Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати

В третьем круге Даяна Ястремская сыграет против экс-первой ракетки мира. Фото: twitter.com/WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира Western & Southern Open, который проходит в американском Цинциннати.

Во втором круге Ястремская обыграла американку Бернарду Перу 7:6, 4:6 и 6:3.

В первом сете украинка постоянно догоняла соперницу в счете, но под конец партии смогла перехватить инициативу и победить в сете.

Во вторую партию можно охарактеризовать как борьбу Дайаны со своим телом. Сначала ее перетейпировали, затем с мышцами немного поработал физио, но по итогам качество тенниса только падала и счет по партиям сравнялся. Украинка уступила и была близка к тому, чтобы сняться из матча.

В третьем сете Ястремская не дала сопернице никаких шансов на волевых качествах победив американку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет против японки Наоми Осаки.