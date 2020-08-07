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пятница, 07 августа 2020 09:12

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии

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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Даяна Ястремская прошла уже два круга турнира в Палермо. Фото: Reuters

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла французскую теннисистку Осеан Доден во втором круге турнира в Италии.

В первом сете у украинской теннисистки не было никаких проблем - 6:2.

Во втором сете Ястремская быстро повела 2:0, но французская теннисистка смогла выровнять игру и начала набирать очки. Только в 10-м гейме Ястремской удалось воплотить свое преимущество в еще один брейк, решивший исход матча - 6:4.

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В следующем круге Даяна Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

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