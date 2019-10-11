Ястремская не смогла пройти в полуфинал турнира в Тяньцзине

Даяна Ястремская ничего не смогла противопоставить руссиянке Веронике Кедерметовий. Фото: рейтер

Даяна Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Тяньцзине русской Веронике Кудерметовой, об этом пишет "спортарена"

Отметим, что 19-летняя украинка считалась фавориткой встречи, но смогла лишь осилить четыре гейма. Даяна отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме ответила Кудерметовой одним брейком.

WTA. Тяньцзинь (Китай). 1/4 финала.

Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметов (Россия) 0: 2 (4: 6, 0: 6)

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За выступление на китайском теннисном турнире Ястремская заработала 60 очков и 9000 долларов призових.З на следующей неделе спортсменка покинет топ-25 рейтинга WTA.