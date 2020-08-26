Ястремская без шансов проиграла Осаке

Даянс Ястремская проиграла без борьбы. Фото твиттер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира Western&Southern Open в Нью-Йорке проиграла японке Наоми Осаке - 3:6, 1:6, сообщает Укринформ.

Ястремская (25-я в рейтинге WTA) без шансов проиграла 10-й ракетке мира, взяв за 2 сета всего 4 гейма.

В 2 предыдущих матчах в Нью-Йорке украинка играла с травмой и это отразилось на ее готовности к поединку с Осакой.

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В первом раунде турнира Western&Southern Open, который в этом году из-за пандемии перенесен с Цинциннати в Нью-Йорк, Ястремская победила американку Винус Уильямс.