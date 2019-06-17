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понедельник, 17 июня 2019 13:45

Ассистент Хацкевича в "Динамо" возглавит российский "Рубин"

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Ассистент Хацкевича в &quot;Динамо&quot; возглавит российский &quot;Рубин&quot;
Еду задержался в штабе "Динамо" только в сезон

Помощник Александра Хацкевича в "Динамо" испанец Эдуардо Докампо ближайшее время переедет в российский чемпионат.

Специалист договорился о контракте с казанским "Рубином", информирует "Бизнес-Оnline".

Докампо войдет в штаб нового тренера казанцев Романа Шаронова. Испанец формально получит пост главного тренера клуба из-за отсутствия в Шаронова необходимой для работы в РПЛ лицензии Pro. Докампо ранее уже работал в академии "Рубина". После этого он был помощником Александра Хацкевича в сборной Беларуси и киевском "Динамо".

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В прошлом сезоне РПЛ "Рубин" зайнял только 11 место в турнирной таблице. После чего тренер команды Курбан Бердыев покинул команду.

https://football24.ua
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