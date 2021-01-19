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вторник, 19 января 2021 09:32

"Арсенал" разгромил "Ньюкасл"

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&quot;Арсенал&quot; разгромил &quot;Ньюкасл&quot;
Пьер Эменик Обамеянг оформил дубль. Фото: Reuters

В матче 19-го тура АПЛ "Арсенал" одержал уверенную победу над "Ньюкаслом" - 3:0.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Микаэля Артеты, но "канониры" голов не забивали.

Во втором тайме хозяева трижды забили. Дубль в составе "Арсенала" оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один мяч на счету Букайо Сака.

Команда Артеты выиграла четвертый матч из пяти последних в чемпионате и поднялась на десятое место. "Ньюкасл" проиграл "в третьем туре подряд и опустился на 15-е место.

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В следующем туре "Арсенал" сыграет с "Саутгемптоном" на выезде. Начало игры - в 22. 15.

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