"Арсенал" хочет приобрести Соломона

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с начала 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах полузащитника "Шахтера" и сборной Израиля 21-летнего Манора Соломона.

Именно поэтому донецкий клуб досрочно вернул из аренды в "Десне" 20-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.

"Ну что же, Мудрик неплохо набрал в" Десне ". Почему сейчас? Как версия - Соломон в "Арсенал". Шансы Тайсона и Евгений Коноплянки можете оценить сами, тем более первый нужен не только слева ", - написал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в телеграмм.

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В текущем сезоне Манор Соломон провел за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.