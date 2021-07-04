Ярмоленко выбирает между турецкими клубами

Ярмоленко может уехать в Турции. Фото: Reuters

"Галатасарай" и "Фенербахче" борются за подписание вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, утверждает Haber365.

Турецкие клубы хотят воспользоваться тем, что "молоты" готовы продать украинца за скромную цену. Важным аргументом в переговорах станет зарплата. "Галатасарай" предложил Ярмоленко € 2,5 млн в год, но "Фенербахче" сразу перебил эту ставку - € 3 млн.

В "Вест Хэме" Ярмоленко зарабатывает € 7 млн.

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Андрей провел 24 матча в составе "Вест Хэма" в сезоне 2020/21, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Его контракт рассчитан еще на один год. Евро Ярмоленко забил два гола.