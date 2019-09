Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе

Игрок сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко победил в голосовании за лучший гол месяца английской команды.

Ярмоленко стал автором лучшего гола "молотобойцев" в августе, сообщает официальный твиттер команды. В голосовании также принимали участие два гола нападающего Себастьяна Алле и результативные удары игроков академии Натана Холланда и Джо Пауэлла.

Полузащитник сборной Украины отметился голом в матче 4-го тура АПЛ против "Норвича" (2: 0). Он стал первым для Украинской после тяжелой травмы и дебютным в сезоне. Забитый гол Андрея также отметил тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини, заявив что Ярмоленко заслужил этот мяч своей усердной работой.

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf