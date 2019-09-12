Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе

Игрок сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко победил в голосовании за лучший гол месяца английской команды.
Ярмоленко стал автором лучшего гола "молотобойцев" в августе, сообщает официальный твиттер команды. В голосовании также принимали участие два гола нападающего Себастьяна Алле и результативные удары игроков академии Натана Холланда и Джо Пауэлла.
Полузащитник сборной Украины отметился голом в матче 4-го тура АПЛ против "Норвича" (2: 0). Он стал первым для Украинской после тяжелой травмы и дебютным в сезоне. Забитый гол Андрея также отметил тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини, заявив что Ярмоленко заслужил этот мяч своей усердной работой.
The story. The goal. The celebration.— West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.
There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ❤️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf
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В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за "Вест Хэм", отметившись одним голом. Лондонцы после четырех сыгранных туров набрал 7 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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