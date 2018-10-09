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вторник, 09 октября 2018 12:52

Ярмоленко пропустит матч сборной Украины

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Ярмоленко пропустит матч сборной Украины
Ярмоленко не сыграет против Италии

Полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет сыграть в товарищеском матче против Италии. Об этом рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.
"Никакого ажиотажа вокруг этого поединка нет. И для нас, и для соперника матч носит характер подготовки к выступлениям в Лиге наций. Вот когда мы сыграем на официальном уровне, тогда будет совсем другая история.

В первую очередь, еще раз подчеркну, это подготовка команды к поединку с Чехией. В то же время, мы планируем, что на поле выйдут многие ребята, которые в последнее время мало играли за сборную. Мы хотим еще раз проверить их возможности.

Ярмоленко летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У Андрея - микротравма, и в ближайшее время должен решить свои проблемы со здоровьем. Надеемся, что к матчу с Чехией Андрей будет готов ", - передает слова Шевченко Zbirna.com.

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Товарищеский матч Италия - Украина состоится завтра в итальянском городе Генуя. Стартовый свисток в 21:45.

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