Ярмоленко получил престижный игровой номер в "Вест Хэме"

В новом сезоне Ярмоленко будет играть под любимым "семеркой"

29-летний украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил новый игровой номер в английской команде. Будущего сезона Ярмоленко будет выступать под №7. Ранее Андрей играл под №20. Отметим, что ранее в №7 выступал Арнаутович, который перебрался в Китай.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" прошлым летом из "Боруссии" Дортмунд. Всего за "молотобойцев" Андрей провел 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча. Вторую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.

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Под №7 Ярмоленко защищает цвета сборной Украины. В киевском "Динамо" вингер играл под №10, в "Боруссии" Дортмунд - под №9.