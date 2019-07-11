Ярмоленко получил престижный игровой номер в "Вест Хэме"

29-летний украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил новый игровой номер в английской команде. Будущего сезона Ярмоленко будет выступать под №7. Ранее Андрей играл под №20. Отметим, что ранее в №7 выступал Арнаутович, который перебрался в Китай.
Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" прошлым летом из "Боруссии" Дортмунд. Всего за "молотобойцев" Андрей провел 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча. Вторую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.
20 ➡️ 7... @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/dkSF7RIjk3— West Ham United (@WestHamUtd) 10 июля 2019 г.
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Под №7 Ярмоленко защищает цвета сборной Украины. В киевском "Динамо" вингер играл под №10, в "Боруссии" Дортмунд - под №9.
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