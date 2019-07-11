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четверг, 11 июля 2019 20:11

Ярмоленко получил престижный игровой номер в "Вест Хэме"

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Ярмоленко получил престижный игровой номер в &quot;Вест Хэме&quot;
В новом сезоне Ярмоленко будет играть под любимым "семеркой"

29-летний украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил новый игровой номер в английской команде. Будущего сезона Ярмоленко будет выступать под №7. Ранее Андрей играл под №20. Отметим, что ранее в №7 выступал Арнаутович, который перебрался в Китай.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" прошлым летом из "Боруссии" Дортмунд. Всего за "молотобойцев" Андрей провел 10 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча. Вторую часть сезона украинец пропустил из-за травмы.

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Под №7 Ярмоленко защищает цвета сборной Украины. В киевском "Динамо" вингер играл под №10, в "Боруссии" Дортмунд - под №9.

https://sport.ua
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