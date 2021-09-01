Ярмоленко отрекся от русского языка

Андрей Ярмоленко заговорил по-украински. Фото: Reuters

Вице-капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира Кубка мира по футболу 2022 года против команды Казахстана заговорил с журналистами на украинском языке.

Ярмоленко признался, что ранее стеснялся говорить на украинском, так как не владеет ею идеально.

"Общаюсь по-украински с родителями, но язык у нас не чистый. Думал, если буду употреблять слова-паразиты, люди будут смеяться надо мной. Но как-то дал несколько интервью по-украински и люди сказали, что хорошо разговариваю. Поэтому сегодня решил снова попробовать", - отметил футболист.

Андрей пообещал болельщикам общаться по-украински и в дальнейшем.

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Ранее украинская пресса критиковала Андрея Шевченко и Артема Довбика за то, что они давали интервью на русском. Писали даже о том, что Шевченко ушел из сборной из-за украинского языка.