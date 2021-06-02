Ярмоленко отдадут в московский "Спартак"

Ярмоленко не забил в Премьер-лиге ни одного мяча в прошлом сезоне. Фото: Reuters

Лондонский "Вест Хэм", желающий приобрести полузащитника "Спартака" 23-летнего Алекса Крала, предложил москвичам в качестве частичной оплаты за чеха украинца Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Westhamfans.

За счет Ярмоленко "Вест Хэм" рассчитывает покрыть половину стоимости Крала, потенциальный трансфер которого оценивается в €16 млн.

Впрочем, сам же ресурс отмечает, что у людей из руководства "Вест Хэма", которым пришла в голову эта идея, явно не все в порядке с пониманием реальности.

"Ну какой клуб согласиться обменять 23-летнего футболиста, у которого вся карьера впереди, на игрока, которому уже за 30, тем более подверженного травмам? – недоумевает Westhamfans. – К тому же, москвичам придется платить Ярмоленко ошеломительную зарплату".

Впрочем, и сам Андрей вряд ли даже рассматривал бы вариант с переездом в Москву, хотя сам родился в Санкт-Петербурге.

"Мои родные знают мою жизненную позицию – я на вариант с Россией не соглашусь. Отец меня точно не поймет", – говорил ранее Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко травмировался в начале года. В мае он вернулся к тренировкам и вышел на замену на несколько минут. Главный тренер Украины Андрей Шевченко включил полузащитника в окончательную заявку на Евро.