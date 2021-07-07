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среда, 07 июля 2021 08:59

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

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Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В Южной Америке сыграют классический финал – Бразилия – Аргентина. Фото: Reuters

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии и вышла в финал турнира. Счёт встречи – 1:1 (3:2 по пенальти).

На 7-й минуте первый гол в составе аргентинцев забил Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас. Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались аргентинские футболисты, победный пенальти оформил всё тот же Лаутаро Мартинес, а голкипер Дамиан Мартинес справился с ударом колумбийского полузащитника Эдвина Кардоны.

В составе колумбийцев свои попытки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха, а у аргентинцев кроме Мартинеса забили Лионель Месси и Леандро Паредес.

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В финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией, которая в своём полуфинале обыграла команду Перу с минимальным счётом – 1:0.

В этом году Кубок Америки хотели перенести из-за пандемии коронавируса.

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