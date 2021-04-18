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воскресенье, 18 апреля 2021 21:14

Яремчук забил два гола в матче чемпионата Бельгии

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Яремчук забил два гола в матче чемпионата Бельгии
Роман Яремчук забил 17 мячей в чемпионате. Фото: "Гент"

Форвард "Гента" Роман Яремчук отметился дублем и результативным пасом в матче 34-го тура чемпионата Бельгии против "Зюлте-Варегем". "Гент" победил – 7:2.

25-летний украинец на 15-й минуте ассистировал Алессио Кастро-Монтесу. Через 14 минут Яремчук и сам забил гол. На 84-й минуте украинец забил второй гол и установил окончательный счет.

Теперь на счету нападающего 20 голов и 8 голевых передач в 37 матчах текущего сезона за клуб.

Еще дважды форвард попадал в штангу.

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"Гент" занял 7 место и теперь поборется из командами второй четверки за одну путевку в еврокубки. Восьмое место занял "Мехелен" Марьяна Шведа. Сам украинец в конце сезона может вернуться в "Селтик".

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18
апреля

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