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воскресенье, 20 октября 2019 07:11

Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии

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Яремчук снова забил в чемпионате Бельгии
Перед возобновлением чемпионата Бельгии Яремчук забил сборной Португалии

Украинский нападающий Роман Яремчук, который играет за бельгийский "Гент", забил гол. Роман открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена". Об этом сообщает официальный сайт "Гента".

Для Яремчука этот гол стал шестым за "Гент" в действующем сезоне. На 18 минуте матча украинец реализовал выход один на один с голкипером соперника и не оставил ему никаких шансов, покатив мяч точно в левый угол ворот "Беверена". Таким образом Яремчук открыл счет игры, а на 66 минуте его команда удвоила преимущество и установила финальный счет. Победа за "Гентом" - 2:0.

Таким образом Роман продемонстрировал, что раздутый российскими СМИ скандал вокруг его высказываний о сборной России,никак не отразился на игре.

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За бельгийський клуб из украинцев также выступают Игорь Пластун и Роман Безус. Первый отыграл целый поединок на позиции левого защитника, второй - вышел на поле на 81 минуте игры.

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