Яремчук хочет покинуть "Гент" зимой

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук хочет сменить команду во время зимнего трансферного окна.

Только "Гент" хочет за своего нападающего получить серьезные деньги, которые ставит трансфер под вопрос, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Яремчук хочет уйти из" Гента ", а приоритет - топ-чемпионат. Или топ-клуб не из топ-5 чемпионатов. "Рома" и "Галатасарай" им интересовалась раньше.

Вопрос в деньгах, которые предложат "Генту". Но то, что Яремчук может пойти зимой, это однозначно", - сказал Цыганик в эфире FootballHub.

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Роман Яремчук является воспитанником "Динамо". Играл в аренде за "Александрию". С 2017 года защищает цвета "Гента".