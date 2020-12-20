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воскресенье, 20 декабря 2020 16:39

"Брюгге" проиграл команде Яремчука

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&quot;Брюгге&quot; проиграл команде Яремчука
Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

В 18-м туре чемпионата Бельгии лидер турнирной таблицы "Брюгге" уступил дома "Гента" - 0:1.

Игра прошла при полном преимуществе соперника киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы. "Брюгге" владел полным территориальным и игровым преимуществом. Только не хватало мастерства и везения, чтобы забить гол.

"Гент" играл вторым номером и надеялся на контратаки. Гостям улыбнулась удача в середине второго тайма, когда защитник "Брюгге" Федерико Рикка забил в свои ворота.

"Брюгге" бросил все силы, чтобы спасти игру, но даже не смог избежать поражения.

В составе гостей весь матч сыграл форвард сборной Украины Роман Яремчук. Роман Безус и Игорь Пластун не попавшие даже в заявку.

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После 18-ти туров чемпионата Бельгии "Брюгге" продолжает лидировать имея в своем активе 36 очков. На 2 меньше у "Генка", но они имеют игру в запасе.

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Дата
20
декабря

"Американцы не в восторге от Кличко"

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