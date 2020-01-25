 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 954
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 612
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2520
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3024
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5671
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1233
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3942
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
Новый тренер "Барселоны" поиграл в первом матче
Новый тренер "Барселоны" поиграл в первом матче
Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"
Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"
Отец отомстил за поражение сына, моментально снес соперника с борцовского ковра
Отец отомстил за поражение сына, моментально снес соперника с борцовского ковра
Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать
Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать
"Динамо" на сборах одержало крупную победу
"Динамо" на сборах одержало крупную победу
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1476
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1827
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 531
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 20:11

Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
15

1 Комментировать

Нападающий "Днепра-1" 19-летний Владислав Супряга, который летом отличился дублем на молодежном Кубке мира, несмотря на юный возраст уже три года находится в отношениях.

Девушку спортсмена зовут Даша Савина, ей 19 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских ВУЗов.

Красавица активно ведет свою Instagram-страницу, где часто появляются ее "горячие" фото. Даша любит показывать свое аппетитное тело, а также устраивать откровенные фотосессии на морском побережье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха

Девушка любит показывать свое аппетитное тело в откровенных фотосессиях. Источник: Instagram
Девушка любит показывать свое аппетитное тело в откровенных фотосессиях. Источник: Instagram
Девушка любит показывать свое аппетитное тело в откровенных фотосессиях. Источник: Instagram
Девушка любит показывать свое аппетитное тело в откровенных фотосессиях. Источник: Instagram
Девушка любит показывать свое аппетитное тело в откровенных фотосессиях. Источник: Instagram

Легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас. Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 64846
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 29305
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 11205
Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы
Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы
 Просмотров: 10044
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 9810
Спорт
Новый тренер "Барселоны" поиграл в первом матче
Новый тренер "Барселоны" поиграл в первом матче
 Просмотров: 225
Украина провалила смешанную эстафету в Поклюке
Украина провалила смешанную эстафету в Поклюке Просмотров: 198
Будто и нет войны. Россия и Украина собираются вместе провести чемпионат Европы
Будто и нет войны. Россия и Украина собираются вместе провести чемпионат Европы Просмотров: 1449
Украина финишировала пятой в биатлонном миксте
Украина финишировала пятой в биатлонном миксте Просмотров: 126
"Динамо" Загреб побило трансферный рекорд
"Динамо" Загреб побило трансферный рекорд Просмотров: 450
Больше всего комментируют
6
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
5
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 327
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua