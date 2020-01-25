Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста

Нападающий "Днепра-1" 19-летний Владислав Супряга, который летом отличился дублем на молодежном Кубке мира, несмотря на юный возраст уже три года находится в отношениях.

Девушку спортсмена зовут Даша Савина, ей 19 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских ВУЗов.

Красавица активно ведет свою Instagram-страницу, где часто появляются ее "горячие" фото. Даша любит показывать свое аппетитное тело, а также устраивать откровенные фотосессии на морском побережье.

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Легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас. Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака.