Англия вышла на Евро-2020

Гол в ворота Косово стал для Харри Кейна 12 в отборе к Евро-2020. Фото: рейтер

В заключительном матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 году в группе А сборная Англии на выезде легко разгромила Косово - 4: 0.

В первом тайме свой дебютный мяч англичан провел полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс. После перерыва гости провели ударный отрезок, начиная с 79-й минуты - в ворота Косово влетели еще три мяча. Точными ударами отметились Харри Кейн, Маркус Рашфорд и Мейсон Маунт, пишет "Спортарена"

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Англия финишировала на первом месте в группе А, опередив Чехию на шесть очков. У команды Гарета Саутгейта 21 очко в активе. Косово завершило отбор на третьем месте с 11 очками.