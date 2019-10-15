Англия разгромила Болгарию в скандальном матче

В матче отборочного цикла на чемпионат европа 2020 года сборная Англии на выезде разобралась с командой Болгарии.
Об этом пишет "Спортарена"
Гости оформили нужный результат еще в первом тайме: дублем отметился Росс Баркли, еще по голу забили Маркус Рашфорд и Стерлинг.
А уже после перерыва Стерлинг оформил свой второй мяч, а Кейн в конце игры установил окончательный счет матча.
В первом тайме декабря дважды останавливали из-за расистских оскорблений. После второй остановки поединка диктор стадиона объявил, что если подобное поведение фанатов повторится, то игра может быть и вовсе прекращена.
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После этого матча Англия набрала 15 очков и вышла на первое место в группе. В Болгарии 3 очка и последняя позиция.
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