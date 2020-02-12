Английский аутсайдер дает за Миколенко 10 млн евро

Миколенком активно интересовались турецкие клубы. Фото iSport.ua

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов английского "Уотфорда". Лондонский клуб активно интересуется 20-летним украинцем и готов отдать за него 10 млн евро.

Впрочем, официальное предложение "Уотфорд" пока не сделал, планируя до лету понаблюдать за Миколенко. Об этом сообщает "Футбол газета".

Миколенко сыграл в нынешнем чемпионате Украины 15 матчей и забил один мяч. Вместе со сборной Украины пробился на Евро-2020.

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"Уотфорд" занимает 19-е место в Премьер-Лиге, имея 5 побед, 9 ничьих и 12 поражений.