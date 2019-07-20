Англичане считают Булецу будущей звездой Европы

"Динамо" отдало Булецу в аренду в "Днепр"

Украинский полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца, который следующий сезон проведет в "Днепре-1" на правах аренды, попал в число будущих звезд Европы по версии World Soccer.

В свежем выпуске журнала Ник Бидуэлл отметил молодых футболистов, которые смогли зарекомендовать себя на ЧМ-2019 U-20 в Польше. По его мнению большинство из отмеченных ребят смогут проявить себя и выйти на высокий уровень в будущем – пишет footboom.com

- Описывать футболиста просто, как левого полузащитника, нельзя, ведь этот парень способен сделать немало работы и вне своего фланга. Талантливый игрок из академии киевского "Динамо". Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как это сделал Булеца. Он забил три важных гола - в том числе и победный в полуфинале против Италии, а также отличился двумя голевыми передачами.

На протяжении всего финала он сочетает активность, грамотные передачи, технику, скорость и неплохую работу на оборону. Булеца получил полностью заслуженное второе место по итогам опроса на турнире, - написал журналист об украинце.

Главной же звездой по мнению Бидуэлла стал корейский полузащитник Ли Кан Ин, выступающий за "Валенсию". Отмечается его отличное виденье поля, качество передач, техника и хорошие удары с левой ноги. Журналист ожидает, что уже в ближайшем сезоне он сможет "выстрелить" в испанском футболе.

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В число потенциальных звезд вошли: Рауль Белланова (Италия), Александер Альварадо (Колумбия), Ибрахима Ньяне (Гана), Либерато Какасе (Австралия), Сейку Коита (Мали), Микаэль Куисанс (Франция), Кевин Миер (Колумбия).