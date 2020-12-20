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воскресенье, 20 декабря 2020 11:09

"Американцы не в восторге от Кличко"

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В июле 2011 года Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя и объединил три чемпионских титула в супертяжелом весе. В октябре того же года нынешний член Международного зала боксёрской славы подписал соглашение о проведении следующего боя с бывшим французским чемпионом мира в первом тяжелом весе по двум версиям Жаном-Марком Мормеком. Бой запланировали провести 20 декабря 2011 года. Но впоследствии из-за болезни Владимира перенесли на 3 марта 2012 года.

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20 декабря 2011 портал Sportbox.ru опубликовал интервью с тренером Мормека, известным американским специалистом Кевином Руни, ранее тренировавшим Майка Тайсона. Он рассказал, как американские болельщики воспринимают стиль братьев Кличко.

- Американцы не в восторге от Кличко, но главным образом потому, что те исповедуют европейский стиль бокса, - заметил тренер. - В Америке считается правилом не самого лучшего боксерского тона, если вы работаете только левой, периодически подключая правую. Это очень расстраивает американцев. С другой стороны, у Владимира отличный "отбойный" джеб, он хорошо работает правой, а посему является очень опасным бойцом.

Американцы не в восторге от Кличко, потому что те исповедуют европейский стиль бокса

Кевин Руни заверил, что Жан-Марк Мормек хорошо изучил и освоил стиль Майка Тайсона в его лучшие годы и ему по силам победить Владимира Кличко.

Поединок Кличко с Мормеком состоялся в немецком Дюссельдорфе и длился неполные 4 раунда. Претендент так и не сумел создать чемпиону никаких проблем. Кличко на глазах у присутствующих в зале земляков Мормека - киноактеров Жана-Поля Бельмондо и Жан Рено - одержал юбилейную, 50-ю, победу нокаутом.

Последующие разы Жан-Марк Мормек выходил в ринг 2014 года - провел два поединка и завершил спортивную карьеру в возрасте 42 года.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
20
декабря

"Американцы не в восторге от Кличко"

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