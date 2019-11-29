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пятница, 29 ноября 2019 15:00

"Алкоголяв обычных магазинах практически нет ": что надо знать о Мальме
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"Динамо" в 5 туре Лиги Европы уступило "Мальме" - 3:4. Какие нефутбольные впечатления от поездки?

Признаюсь честно, что с определенным страхом ждал поездки в Швецию. Боялся увидеть идеальная жизнь, особенно по сравнению с тем, что происходит в Украине. Мои страхи не сбылись. Мальме - обычный город. На первый взгляд ничего особенного здесь нет. Обычный серый аэропорт, где людей особенно нет. Дорога в город после частичного ремонта, это видно по разному цвете покрытия. Часть дороги вообще перекрыта на ремонт, привычна для житомирской или одесской трассы реверсивное движение транспорта.. Привычные сельские дома по 7-10 домов скрываются в оврагах, или возвышаются на горах.

Мальме похож на украинские города

Город Мальме не особо впечатлил архитектурой. Обычные дома. Как правило, это простые 3 этажные или 5 этажные домими из красного кирпича, или складские помещения. Таких хватает в каждом областном центре или маленьком городке. Правда каждый дом ухоженный, имеет газон, двор. Идеальной чистоты тоже не увидишь. На тротуарах у магазинов хватает окурков, разрисованных стен переходов и смотрящим зданий. Без проблем житель Мальме может пойти на красный свет на переходе, если рядом не имеет машин.

Автор: Тищенко Сергей
  Супермаркет в Мальме
Супермаркет в Мальме

Собственно не в этом весь негатив и заканчивается. Мальме поостает современным и комфортным городом, думающим об уюте собственных жителей. Первое впечатление-это количество велосипедистов. Здесь их хватает на каждом шагу. Подростки, студенты, офисные работники, мамочки с детьми, люди среднего возраста, пенсионеры - все на велосипедах. Они в Швеции бывают обычными для Украины двоколеснные или трьохколеснимы, которые позволяют перевозить багаж, или собственного ребенка впереди. Велодорожками пронизано абсолютно весь город, начиная с центральных улиц и проспектов завершая промышленным окраинам города. Даже у крупнейших бизнес-центре, или торговых центров припаркованные десятки велосипедов. С общественного транспорта - огромные автобусы по 10 метров, которые сочетают улице 250 тысячного города. Автомобили тоже есть, но их не совсем много. Хватает, как авто среднего класса, так и элитных автомобилей.

Автор: Тищенко Сергей
  Парковка велосипедов возле бизнес-центра
Парковка велосипедов возле бизнес-центра


Местные жители покупают продукты обычно в супермаркетах. Цены на них выше, чем в Украине. Шоколад где выходит в районе 25-30 гривен, лук -20, картофель -20, мясо =157-200, хлеб -30-50, рис -40-50 гривен. Дешевый сыр, кофе красная рыба. Алкоголя почти не имеет в привычных магазинах, его продают в социальных учреждениях, которые занимаются только его продажей. Можно покупать продукты на небольших рынках. Например, рыбу продают рыбаки у набережной. Цены почти в 2 раза меньше, чем в магазине.

Архитектура состоит из обычно домов 2-9 этажей, в основном сделанных из красного кирпича. Город пересекают каналы, мосты. Все это придает городу особенности. Хватает зеленых парков особенно в центральной части города. Местные жители просто гуляют, или выгуливают домашних животных.

Из главных приманок для туристов - замок, церковь святого Петра, единственный в городе хмарочок Turning Torso, который имеет высоту 190 метров и набережная, или восточная бухта. Если откровенно, то совсем не много интересного для туриста. В Мальме не едут за чем особыми, город в первую очередь существует для комфорта своих жителей.

Автор: Тищенко Сергей
  Единственный небоскреб в городе
Единственный небоскреб в городе

Также интерес вызывает памятник Златана Ибрагимовича на стадионе "Сведен банк". Именно в этом городе начинал свою карьеру Златан. Правда сейчас скульптура подлежит нападениям. Фанаты "Мальме" не могут простить, что Ибрагимович вклад деньги в другой клуб - "Хаммарюю". Перед матчем против "Динамо" обмотали туалетной бумагой.

В городе есть возможности для занятием спортом

Мальме поражает возможностям для спорта. Даже в центральной части есть несколько искусственных футбольных полей, что позволяет играть в футбол круглый год. Благо погода в этой части тепла. Больше подвержена влажности, чем к холоду. Снег бывает очень редко и недолго. Кроме того, есть различные закрытые спортзалы, которые позволяют заниматься спортом в зале. Развлекательных заведений. баров

Автор: Тищенко Сергей
  Рыбный базар
Рыбный базар

Вечером жители выходят на улицы трафик велосипедистов становится очень большим. Даже люди с ограниченными возможностями выходят на улицу в специальных автоматических колясок или за дорогой Милец. Это ни для кого не становится чем-то особенным. Жители города - абсолютно защищены социально, уверенным в себе, способными решать бытовые проблемы. При этом не особенно заморачиваясь на одежде, ценных вещах.

В городе много мигрантов. Выходные из Африки, Азии в магазинах, общественном транспорте такси, социальной сфере. Эти люди уже стали частью шведского общественная.

Матч против "Динамо" стал последним для Маркуса Розенберга. С 37-летним форвардом прощались перед матча, а после игры никто из 25-тисячного стадиона и не думал расходиться, еще час устраивали овацию Розенбергу. Атмосфера на стадионе просто завораживала. После и кричали не замолкали ни на секунду. Все звучало очень мелодично и красиво. Такая поддержка окрылила хозяев перед матчем против "Динамо".

За два дня Мальме смогло влюбить в себя. В таком городе забываешь о времени, заботы, проблемы. Чувствуешь себя частью одного большого уравновешенного мегаполиса, привыкший жить по собственным правилам. В Мальме нельзя быть другим, только нужно признать правила существования города.

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Мальме - город на юге Швеции, в лене Сконе и является административным центром региона. Один из крупнейших портов на Балтийском море. Третий по численности населения город страны. В 40 км от датской столицы Копенгагена, который расположен на противоположном берегу Эресунна. Мальме и Копенгаген соединены Ересуннським мостом, который является самым длинным мостом Европы.

Автор: Сергей Тищенко из Мальме, при содействии ФК "Динамо", Киев
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