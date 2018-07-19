Алиссон поблагодарил фанатов "Ромы" - его ждут в "Ливерпуле"

Алиссон на пути в "Ливерпуль". Фото: kandire.bo

Голкипер сборной Бразилии и "Ромы" Алиссон отправился в Великобританию на прохождение медосмотра в "Ливерпуле".

Перед этим страж ворот обратился к фанатам "Ромы" со словами благодарности.

"Хочу поблагодарил римских болельщиков!" - сказал Алиссон в аэропорту перед вылетом в Ливерпуль.

Слова бразильца приводит журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

Alisson is now at the airport ready to fly to Liverpool: "I want say thanks to Roma fans!". And now is time for his new chapter... 🔴✈️ #LFC #Liverpool — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 июля 2018 г.

По данным Романо, английский клуб заплатит за Алиссона 63 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразилия едет домой, Бельгия выходит в полуфинал

В составе сборной Бразилии Алиссон не смог пройти четвертьфинал Кубка мира-2018, пропустив вперед Бельгию.