Алиссон поблагодарил фанатов "Ромы" - его ждут в "Ливерпуле"

Голкипер сборной Бразилии и "Ромы" Алиссон отправился в Великобританию на прохождение медосмотра в "Ливерпуле".

Перед этим страж ворот обратился к фанатам "Ромы" со словами благодарности.

"Хочу поблагодарил римских болельщиков!" - сказал Алиссон в аэропорту перед вылетом в Ливерпуль.

Слова бразильца приводит журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

