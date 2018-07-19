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четверг, 19 июля 2018 17:11

Алиссон поблагодарил фанатов "Ромы" - его ждут в "Ливерпуле"

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Алиссон поблагодарил фанатов &quot;Ромы&quot; - его ждут в &quot;Ливерпуле&quot;
Алиссон на пути в "Ливерпуль". Фото: kandire.bo

Голкипер сборной Бразилии и "Ромы" Алиссон отправился в Великобританию на прохождение медосмотра в "Ливерпуле".

Перед этим страж ворот обратился к фанатам "Ромы" со словами благодарности.

"Хочу поблагодарил римских болельщиков!" - сказал Алиссон в аэропорту перед вылетом в Ливерпуль.

Слова бразильца приводит журналист Sky Sports Фабрицио Романо.

По данным Романо, английский клуб заплатит за Алиссона 63 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов.

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В составе сборной Бразилии Алиссон не смог пройти четвертьфинал Кубка мира-2018, пропустив вперед Бельгию.

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