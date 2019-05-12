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воскресенье, 12 мая 2019 19:08

Александр Зинченко - чемпион Англии в составе "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко - чемпион Англии в составе &quot;Манчестер Сити&quot;
В этом сезоне украинец Александр Зинченко стал ключевым игроком команды Гвардиолы. Фото: REUTERS

"Манчестер Сити" выиграл английскую Премьер-лигу. В гостевом матче 38-го тура АПЛ "горожане" на выезде победили "Брайтон" со счетом 4:1.

Хозяева поля неожиданно вышли вперед на 27-й минуте матча. Гленн Мюррэй после подачи углового на ближней штанге подправил мяч в сетку ворот Эдерсона. "Ман Сити" отыгрался очень быстро. Серхио Агуэро с близкого расстояния переиграл вратаря. В концовке первого тайма Эмерик Ляпорт вывел "горожан" вперед.

На 63-й минуте Рияд Марез увеличил преимущество "Ман Сити", а довел счет до разгромного Илкай Гюндоган. Полузащитник со штрафного пробил точно в девятку.

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Таким образом, команда Пепа Гвардиола удержала первое место и защитила чемпионское звание. "Ливерпуль", обыгравший "Вулверхэмптон" (2:0), остается на второй позиции. Отметим, что это шестое чемпионство Горожан и четвертая победа в новейшей истории АПЛ.

https://sportarena.com
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