Ахметов рассказал, когда продаст Трубина

Анатолий Трубин стал первым номером "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов не против трансфера вратаря команды Анатолия Трубина.

Потенциальный покупатель должен предложить сумму, которая устраивает "горняков".

"Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что цифра, когда мы начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет.

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У нас прекрасная молодежь, которая, я уверен, будет радовать и в национальном чемпионате, и на европейской арене. Был ранее Тайсон и был Марлос, сейчас Тете у нас, образно говоря, но и Марлос есть. Есть Тете и Манор Соломон", - сказал Ахметов в эфире "Великого футбола".

Анатолий Трубин стал основным вратарем "Шахтера" в сезоне 2020/21. Трубин смог выиграть конкуренцию в многолетнего вратаря и капитана команды Андрея Пятова.

По сообщению СМИ, ряд итальянских клубов заинтересованы в Трубин. Украинский вратарь зарекомендовал себя в Лиге чемпионов.