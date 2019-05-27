Ахметов откровенно рассказал, почему отпустил Ракицкого в Россию

Ракицкий решил, что не дает развиваться молодым игрокам в "Шахтере".

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, почему отпустил Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"Ярослав позвонил мне и сказал: "Если вы позволите, я хотел бы уйти". Но вы поймите, у нас есть еще Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее "Шахтера".

Если Ракицкий хочет уйти, и я его не отпускаю, я закрываю дорогу другим игрокам. Я хочу поблагодарить его за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол", - сказал Ахметов в эфире программы "Большой футбол".

Напомним, что Ярослав Ракицкий в январе перешел из "Шахтера" в российский "Зенит". После чего перестал вызываться в сборную Украины.