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понедельник, 24 февраля 2020 19:21

"Ахметов хотел сделать так, чтобы я больше никогда не играл в футбол" - бывший лидер "Шахтер"

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&quot;Ахметов хотел сделать так, чтобы я больше никогда не играл в футбол&quot; - бывший лидер &quot;Шахтер&quot;
Матузалем выступал за "Шахтер" три сезона. Фото: с отрытых источников

Бывший лидер "Шахтера" Матузалем рассказал о собственных проблемах после перехода из "Шахтера" в "Сарагосу".

"Я очень переживал из-за президента" Шахтера ". Сначала они хотели, чтобы наказали" Сарагосу ", а затем пытались сделать так, чтобы я больше не играл в футбол. Это был очень беспокойный период.

Так, было страшно. Очень. В мире футбола есть люди и вещи, с которыми вы должны быть очень осторожны. Президент "Шахтера" очень хотел выиграть это дело. Когда он пытался сделать так, чтобы я больше не играл, я волновался. Даже когда я покинул "Сарагосу" ради перехода в Италию, я увидел, что весь этот процесс продолжается. Я никогда не переставал волноваться ", - цитирует Матузалема" sport.uа"

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Матузалем выступал за "Шахтер" с 2004 по 2007 год. В июле 2007 года он подписал контракт с "Сарагосой", но тот трансфер "горняки" назвали незаконным. После этого начались судебные процессы, которые в итоге донецкий клуб выиграл. Теперь испанский клуб виноват "Шахтеру" 6.5 млн евро.

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