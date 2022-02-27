Абрамович покинул "Челси". Клуб после этого поддержал Украину

Фото: ФК "Челси"

Владелец "Челси" россиянин Роман Абрамович выступил с официальным обращением.

Он передал опеку над лондонским клубом благотворительному фонду, сообщает официальный сайт "синих".

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"В течение моего почти 20-летнего владения ФК "Челси" я делал все, чтобы мы были успешными, а также строили будущее. Я всегда принимал решения в интересах клуба. Я остаюсь преданным этим ценностям. Поэтому я передаю опекунам благотворительного фонда "Челси" опеку над клубом", - говорится в заявлении Абрамовича.

А уже на следующий день "Челси" поддержал Украину после вторжения РФ.

"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли ФК "Челси" со всеми в Украине. Все в клубе молятся за мир", - отмечается.

Роман Абрамович является одним из богатейших бизнесменов мира. Приобрел "Челси" в 2003 году. В прошлом сезоне лондонская команда выиграла Лигу чемпионов. В текущем сезоне команда занимает третье место в АПЛ и отстает от лидера, "Манчестер Сити", на 16 очков. В СМИ предполагают, что Абрамович покинул "Челси" из-за давление британских властей, а также из-за возможного наложения санкций на его активы в результате вторжения РФ в Украину.