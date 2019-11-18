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"Я вижу сборную Украины в тройке лучших команд Европы" - Сабо

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&quot;Я вижу сборную Украины в тройке лучших команд Европы&quot; - Сабо
Йожеф Сабо высоко оценивает работу Андрея Шевченко в сборной Украины. Фото: из открытых источников

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру против Сербии и с оптимизмом ждет выступления подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020.

"Сербы боялись украинцев, поскольку после своих забитых мячей садились в оборону, но это не мешало" сине-желтым "создавать моменты. Считаю, что хозяевам не хватало свежести, которая была у соперника. Гол в компенсированное время является тому подтверждением. Подопечные Андрея Шевченко не отходили от своего плана, прессинговали соперника. Команда играет в современный футбол.

Да, мы в топ-группе при жеребьевке. Но финальная часть, это далеко не отборочный турнир, здесь все гораздо серьезнее. Не будет сенсацией, если кто-то из третьей корзины обыгрывает, казалось бы, фаворита ... Я не возьмусь сказать, в каком состоянии сборная Украины подойдет к континентальному первенству, но сегодня я вижу ее в тройке лучших европейских команд ", - цитирует Сабо "Команда 1".

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Сборная Украины сыграла вничью в последнем туре квалификации к Евро-2020 и теперь будет в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро.

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