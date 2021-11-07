Я стал жертвой желания Месси — Ибрагимович забил 400 голов

На минувшей неделе в матче с "Ромой" шведский форвард "Милана" 40-летний Златан Ибрагимович забил свой 400 гол в чемпионатах разных стран, где ему пришлось поиграть.

Рассказываем историю звездного форварда.

Златан Ибрагимович — один из главных футболистов десятилетия. Единственный кроме Месси и Роналду действующий игрок, забивший более 500 голов. При этом он никогда не получал "Золотой мяч" как лучший игрок сезона, не побеждал в чемпионатах мира и Европы, и даже в Лиге чемпионов. Последнее — что-то вообще невероятное, потому что Ибра успел поиграть в большинстве топовых футбольных клубов, много забивал и почти всегда был на первых ролях. Но он никогда не обламывался. И на поле, и вне него, он вел и ведет себя как истинный царь — и мало кто может сказать, что это не так.

Сын боснийца и хорватки, Ибрагимович рос в районе Мальме под названием Русенгорд, вместе с другими переселенцами с Балкан и менее благополучных стран. Когда ему было два, родители развелись. Златан жил у отца и зачастую дома нечего было есть, кроме пива (и это не фигура речи). Мать работала уборщицей и пыталась прокормить сестер Златана, с которыми были свои проблемы: одна промышляла наркоторговлей, другая не угодила по более удивительной причине — вышла замуж на серба, и мать-хорватка ее так и не простила.



Златан воровал велосипеды. Во многом этому способствовало еще и расстояние до тренировочного поля его юношеской команды — пилить 7 километров не хотелось, на транспорт денег не было, а вокруг столько соблазнов. Апофеозом его карьеры угонщика был момент, когда у него самого угнали велосипед — разумеется, который он ранее угнал сам. Чтобы доехать до дома после тренировки, он угнал еще один, который увидел у стадиона. В итоге оказалось, что это был велосипед его тренера. Наказания удалось избежать — Златан вовремя признался, что это был он.

Эти югославы сумасшедшие, они много курили и разбрасывались своей обувью. В эти моменты я думал: "Прекрасно, как и дома. Моё место здесь!

Уже в детстве Златан очень любил возиться с мячом и все делать сам, а не раздавать пасы.

В своей биографии он вспоминал, как его наказывали за это тренеры, а еще — бесились родители других детей, с которыми он играл за юношескую команду MBI. Все это заставило его сменить клуб — он перешел в FBK Balkan, где оказался практически среди своих: детей из менее благополучных семей.

В MBI шведские папы стояли и кричали: "Давайте, ребята! Отличная работа!". В FBK Balkan зашли немного дальше: "Я отымею твою маму в задницу!" Эти югославы сумасшедшие, они много курили и разбрасывались своей обувью. В эти моменты я думал: "Прекрасно, как и дома. Моё место здесь!".

Профессиональную карьеру Ибра начал в одноименном клубе родного Мальме и быстро стал местной звездой, а через пару лет оказался в голландском "Аяксе" — клубе, где сформировались многие великие игроки. Там он забил гол, который его прославил на всю Европу. Стоит отметить, что голландские клубы всегда были круты чем угодно, кроме защиты — и все же это было эффектно.

Златан не переносит алкоголь — иначе едва ли держал бы в 39 лет такую форму. Зато он с юных лет любит быструю езду. Еще во времена "Мальме" Златан гонял с друзьями по городу на своем "Мерсе". Однажды, заехав в проблемный район, где на обочинах стояла масса проституток, он решил устроить фейковую облаву на них — но сам попался полиции. Полицейским шутку объяснить удалось, но репортеры раздули из истории большой скандал — молодая звезда "Мальме" страдает фигней! Еще более дикая история была с первым "Порше" Ибры. Ему было 19, и зарплата была еще не настолько большой, но каждый в его районе мечтал о такой тачке — поэтому одолжив еще немного , он сгонял в Германию и купил ее. И чуть ли не в первую поездку за ним увязалась местная полиция. По словам Ибры, за ним гналось четыре машины, но он решил не останавливаться — и гнал, пока не нашел укрытие в виде тоннеля ("Прямо как в "Форсаже", — рассказывал он спустя годы) и не переждал погоню там.

Адская самоуверенность всегда была непременной чертой характера Ибрагимовича, и своей игрой он только ее подкреплял. Если судить по его автобиографии, первым человеком, который осмелился ему перечить и не пожалел об этом, был футбольный агент Мино Райола. Ибра познакомился с ним, когда хотел уйти из "Аякса" в клуб покруче. Райола на первой же встрече обосрал игрока с ног до головы, сбив всю спесь— и это сработало!

В 2009 году после пяти результативных лет в Италии Ибрагимович столкнулся с самым непростым вызовом в своей жизни — "Барселоной" Хосепа Гвардиолы, которая уже заявила о себе как великая футбольная сила. Жесткий индивидуалист Ибрагимович в эту машину попросту не встроился. По цифрам у него вроде был неплохой сезон — 29 матчей, 16 голов. Но потом в биографии он писал, что вообще не вкурил происходившего в команде. Никто не вел себя как суперзвезда, все были скромны и дико заморочены на футболе, слушали Гвардиолу с открытым ртом. Ну а Ибрагимович…

Моя карьера в этом клубе началась хорошо, но затем Месси захотел играть на позиции центрального нападающего, а не на фланге

"Я орал на него: "У тебя нет яиц!". Наверное, я произнес что-то и похуже этих слов. Затем я добавил: "Ты просто обделался, ты боишься Моуринью. Можешь отправляться в ад!". Я был безумен в тот момент. На месте Гвардиолы я бы испытывал чувство страха. Я бросил коробку со спортивными принадлежностями через всю раздевалку, но Пеп ничего не сказал. Я с детства мечтал играть в "Барселоне". Моя карьера в этом клубе началась хорошо, но затем Месси захотел играть на позиции центрального нападающего, а не на фланге. Я же стал жертвой его желаний, лишился свободы на поле. Я говорил Гвардиоле, что меня используют неправильно. Казалось, что он меня понял, но потом началось что-то странное. Он просто игнорировал меня. Он приветствовал каждого игрока, но не обращал внимания на меня".

Главное,что в итоге у обоих все сложилось хорошо — Пеп продолжил делать из "Барсы" лучшую команду в мире, Ибрагимович вернулся в Италию где провел отличные годы в "Милане". Так он, кстати, сыграл за заклятого врага своей прошлой команды — "Интер", но едва ли кто осмелился его в этом упрекнуть.

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В 2012 году боссы "Милана" продали его в "Пари Сен-Жермен", в который тогда вложились арабские шейхи. Ибра был уже в возрасте по футбольным меркам, особенно для нападающего — 31 год, не каждый может тащить команду вперед. В первый же сезон в Париже он забил 30 голов и стал лучшим бомбардиром лиги, самым результативным за более чем 30 лет.

Ибрагимович четырежды приводил ПСЖ к чемпионству. Фото: Reuters

Первое время в Париже Златан не мог найти дом, достойный его царской персоны, и влачил существование в отеле The Intercontinental Grand Hotel ($3346 за ночь). В процессе игрок давал тревожные интервью, где грозился купить отель, если не найдет ничего подходящего. В итоге нашел — снял особняк за почти $45 000 в неделю, а заодно еще два близлежащих, чтобы перестраховаться от любых соседей.

Позже настало время еще более эффектных жестов. В феврале 15-го Ибрагимович забил очередной гол за "ПСЖ" и показал свою новую татуировку — имена пятидесяти голодающих, которых он набил себе в поддержку Всемирной продовольственной программы. На тот момент все уже были в курсе, что и сам Златан в детстве поголодал — поэтому лицемерием это не выглядело.

За четыре года в "ПСЖ" Златан принес клубу 4 победы во французском чемпионате и забил 113 голов. Отличное время и место, чтобы закончить карьеру.

Когда Ибрагимович играл в Париже, высказывалось мнение, что величие игрока определялось лишь лигами, которые он выбирал: мол, Италия, Испания, теперь Франция — не такие и сложные турниры, а вот попробуй он поиграть в Англии… Все кто так думал, даже не подозревали, что произойдет дальше.

Без сомнения, в 2016 году "Манчестер Юнайтед" (уже) представлял собой весьма жалкое зрелище. Это было время поисков, которые продолжаются до сих пор — и одним из безумных опытов тех лет было приглашение 35-летнего нападающего. И все же это было невероятно — в тот момент все окончательно поняли, что Ибра не собирается заканчивать карьеру. Какое заканчивать, когда человек забивает через себя на четвертой минуте дебютного матча в "Манчестер Юнайтед":

Правда, это был товарищеский матч — но в своем официальном дебюте за клуб он тоже забил. В целом Ибра забивал во всех своих дебютных матчах — в Италии, Испании, Франции, Англии и Лиге чемпионов, а позже – еще и в американской MLS.

Я родился старым, а умру молодым

Многие маститые футболисты на склоне лет едут доигрывать в США. Некоторые возвращаются, но как правило, это билет в один конец. В 2018 году Ибрагимович стал игроком "Лос-Анджелес Гэлэкси". На протяжении сезона Ибра неустанно упивался своей крутостью. Лучшая тройка его изречений, пока он жил в LA:

"Я еще раньше говорил, что я как Бенджамин Баттон. Я родился старым, а умру молодым. Не беспокойтесь по поводу моего возраста. Когда я приехал в Англию, все они говорили мне, что я прикатил на инвалидной коляске. Через три месяца я завоевал Англию и все сказали, что я летал".

Златан в МЛС. Фото: Reuters

"Здесь я словно "Феррари" среди "Фиатов".

"Им повезло что я не приехал сюда 10 лет назад, потому что в таком случае я бы уже был президентом"

В итоге швед не привел свой клуб к чемпионству в местной лиге, но кажется, сделал для этого достаточно — 53 гола в 58 играх. И опять же, идеальное, на этот раз уж совсем, место для завершения карьеры. Но как уже было сказано, 2020 год Ибрагимович снова начал игроком итальянского "Милана". Сейчас клуб переживает чуть ли не худшее время в своей истории — 10 лет без трофеев.

2 января 2020 года Ибрагимович вернулся в "Милан", заключив с клубом контракт до июня того же года с опцией продления на сезон. 6 января в матче против "Сампдории" (0:0) впервые вышел на поле после возвращения, заменив во втором тайме Кшиштофа Пёнтека. 11 января в матче против "Кальяри" (2:0) он забил свой первый гол. Таким образом, Ибрагимович стал первым футболистом, забивавшим в четырех последних десятилетиях. 9 февраля забил исторический гол в ворота "Интера" (2:4) в возрасте 38 лет и 129 дней и обогнал своего соотечественника Нильса Лидхольма, став самым возрастным игроком, забившим в миланском дерби в рамках чемпионата Италии. Во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса, футболист улетел в Стокгольм где тренировался с местной командой "Хаммарбю", совладельцем которой является. 15 июля Ибрагимович сыграл свой 100-й матч за "Милан", в котором "красно-чёрные" одержали победу над "Пармой" со счётом 3:1. 29 июля он стал первым игроком, забившим 50 голов в Серии А за оба миланских клуба, оформив дубль в матче против "Сампдории".

1 августа забил гол в матче против "Кальяри" (3:0), став самым возрастным игроком, забившим не менее десяти голов в сезоне Серии А, со времен Сильвио Пиолы в составе "Новары" в 1950-х годах, в возрасте 38 лет и 302 дней. 31 августа продлил контракт ещё на один год. Зарплата составила 7 млн евро, что сделало Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом команды.