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понедельник, 04 мая 2020 14:06

"Я наполовину украинец" - экс-легионер "Шахтера"

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&quot;Я наполовину украинец&quot; - экс-легионер &quot;Шахтера&quot;
Разван Рац выступал в Украине на протяжении 10 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший защитник "Шахтера" Разван Рац заявил, что считает себя наполовину украинцем.

Румынский защитник провел в Украине 10 лет и стал важным игроком для донецкой команды.

"Шахтер" клуб - моя жизнь. Я однажды сказал, что я наполовину украинец, даже больше чем наполовину. И это связано с "Шахтером". Мои успехи - успехи "Шахтера". Всегда радуюсь за команду и ее успехи ", - сказал Рац в эфире программы "Великий футбол".

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Разван Рац выступал за "Шахтар2 с 2003 по 2013 год. Также выступал за" Вест Хэм ". ПАОК," Райо Вальекано "и" Тимишуара

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