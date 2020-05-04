"Я наполовину украинец" - экс-легионер "Шахтера"

Бывший защитник "Шахтера" Разван Рац заявил, что считает себя наполовину украинцем.
Румынский защитник провел в Украине 10 лет и стал важным игроком для донецкой команды.
"Шахтер" клуб - моя жизнь. Я однажды сказал, что я наполовину украинец, даже больше чем наполовину. И это связано с "Шахтером". Мои успехи - успехи "Шахтера". Всегда радуюсь за команду и ее успехи ", - сказал Рац в эфире программы "Великий футбол".
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Разван Рац выступал за "Шахтар2 с 2003 по 2013 год. Также выступал за" Вест Хэм ". ПАОК," Райо Вальекано "и" Тимишуара
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