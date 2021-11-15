Я еще не заслужил удачу – Петраков

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.
"Игру Боснии с Финляндией (1:3) я комментировать не буду, она мне не нужна. Нам нужна победа и будем играть только на победу.
У боснийцев выйдет не основной состав? Выйдут молодые футболисты, против которых будет еще тяжелее играть. Они захотят себя показать, поэтому будет очень тяжелая игра.
Сегодня будет тренировка, у нас все готовы к матчу, все тесты негативные, поэтому готовимся к игре.
Следить за матчем Финляндия – Франция следить не буду и ребятам ничего говорить не буду.
Много ничьих? Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил свою удачу. Возможно, завтра что-то будет.
Реализация? В сборной другие тренировки, а реализацию нужно подтягивать в клубах", - сказал Петраков.
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Завтра команда Александра Петракова проведет финальный матч отбора на мундиаль в Катаре. В Зенице Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной. Начало — 21:45.
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