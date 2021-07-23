"Я должен быть лучше него"- Джошуа прокомментировал бой против Усика

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа считает, что сможет победить Александра Усика.

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO и IBF Джошуа поделился мыслями о предстоящем поединке против украинского супертяжеловеса.

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"Я высоко оцениваю всех соперников. Усик хороший, и это все, что я могу сказать. Но главное - финальный гонг и чью руку в итоге поднимут вверх. Это и покажет, кто лучше. Усик хороший, но я должен быть лучше его ", - сказал Джошуа в комментарии Sky Sports Boxing.

Поединок Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на домашнем стадионе "Тоттенхэма". В предыдущем бою Усик победил британца Дерека Чисору решением судей. А Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.